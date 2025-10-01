Novavax Aktie News: Novavax reagiert am Mittwochnachmittag positiv
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Novavax. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 5,0 Prozent auf 9,10 USD zu.
Werte in diesem Artikel
Um 15:53 Uhr wies die Novavax-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 5,0 Prozent auf 9,10 USD nach oben. Die Novavax-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 9,12 USD. Bei 8,74 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 465.742 Novavax-Aktien.
Am 03.10.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 15,22 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Novavax-Aktie damit 40,19 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 11.04.2025 bei 5,02 USD. Derzeit notiert die Novavax-Aktie damit 81,46 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Experten gehen davon aus, dass Novavax-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Novavax 0,000 USD aus.
Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Novavax am 06.08.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,62 USD gegenüber 0,99 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 239,24 Mio. USD – das entspricht einem Minus von 42,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 415,48 Mio. USD in den Büchern gestanden hatten.
Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Novavax am 05.11.2025 präsentieren.
Experten taxieren den Novavax-Gewinn für das Jahr 2025 auf 2,49 USD je Aktie.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Novavax-Aktie
