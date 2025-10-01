Novavax Aktie News: Novavax gewinnt am Abend kräftig

Aktienkurs aktuell

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochabend der Anteilsschein von Novavax. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 7,7 Prozent auf 9,34 USD zu.

Die Aktie legte um 20:08 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 7,7 Prozent auf 9,34 USD zu. Die Novavax-Aktie zog in der Spitze bis auf 9,60 USD an. Zur Startglocke stand der Titel bei 8,74 USD. Bisher wurden heute 1.309.385 Novavax-Aktien gehandelt.

Am 03.10.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 15,22 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Novavax-Aktie 62,90 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 5,02 USD. Dieser Wert wurde am 11.04.2025 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 46,31 Prozent.

Zuletzt erhielten Novavax-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Am 06.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,62 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Novavax ein EPS von 0,99 USD je Aktie vermeldet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 42,42 Prozent auf 239,24 Mio. USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 415,48 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Novavax am 05.11.2025 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Novavax-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 2,49 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Novavax-Aktie

Novavax-Aktie: Novavax - Der lange Weg zum Erfolg

Nach erstem Vogelgrippe-Todesfall in den USA: Impf-Titel wie Moderna, Novavax und Co. nach starken Gewinnen tiefer

Novavax-Aktie legt trotzdem zu: Novavax enttäuscht mit Umsatzrückgang und Prognosesenkung