Novavax Aktie News: Anleger schicken Novavax am Abend auf rotes Terrain

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Novavax. Die Novavax-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 8,54 USD.

Die Aktie notierte um 20:07 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 8,54 USD. Die Novavax-Aktie sank bis auf 8,32 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 8,51 USD. Bisher wurden heute 281.905 Novavax-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 03.10.2024 auf bis zu 15,22 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Novavax-Aktie derzeit noch 78,16 Prozent Luft nach oben. Am 11.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 5,02 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 41,28 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Für Novavax-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Novavax am 06.08.2025. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,62 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,99 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 239,24 Mio. USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 42,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 415,48 Mio. USD umgesetzt worden waren.

Die Novavax-Bilanz für Q3 2025 wird am 05.11.2025 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Novavax-Aktie in Höhe von 2,49 USD im Jahr 2025 aus.

