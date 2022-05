Novavax Aktie News: Novavax am Dienstagvormittag mit grünen Vorzeichen

Die Aktie legte um 09:22 Uhr in der Frankfurt-Sitzung 2,7 Prozent auf 51,80 EUR zu. In der Spitze gewann die Novavax-Aktie bis auf 51,80 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 50,93 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 110 Novavax-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 09.09.2021 bei 232,05 EUR. Mit einem Zuwachs von 77,68 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 40,33 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Novavax-Aktie ist somit 28,44 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Bilanz zum am 31.12.2021 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Novavax am 28.02.2022. Novavax hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -11,18 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -2,70 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde auf 222,20 USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 20,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 279,66 USD umgesetzt worden waren.

Die Novavax-Bilanz für Q1 2022 wird am 09.05.2022 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 12,70 USD je Aktie belaufen.

