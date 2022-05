Novavax Aktie News: Novavax steigt am Mittwochvormittag

Die Novavax-Aktie konnte um 09:22 Uhr im Frankfurt-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,6 Prozent auf 56,17 EUR. Die Novavax-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 56,36 EUR aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 56,36 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Novavax-Aktien beläuft sich auf 240 Stück.

Am 09.09.2021 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 232,05 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Novavax-Aktie liegt somit 75,79 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 28.04.2022 bei 40,33 EUR. Derzeit notiert die Novavax-Aktie damit 39,28 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Am 28.02.2022 legte Novavax die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2021 endete, vor. Das EPS wurde auf einen Verlust von -11,18 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -2,70 USD je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Novavax in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 20,55 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 222,20 USD. Im Vorjahresviertel waren 279,66 USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2022 dürfte Novavax am 09.05.2022 präsentieren. Am 08.05.2023 wird Novavax schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2023 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Novavax im Jahr 2023 12,70 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

