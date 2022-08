Novavax Aktie News: Novavax macht am Nachmittag Boden gut

Das Papier von Novavax konnte um 04:22 Uhr klettern und stieg im Frankfurt-Handel um 1,6 Prozent auf 60,51 EUR. Kurzfristig markierte die Novavax-Aktie bei 61,00 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum Frankfurt-Handelsstart notierte das Papier bei 59,31 EUR. Zuletzt wechselten 4.424 Novavax-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 232,05 EUR. Dieser Kurs wurde am 09.09.2021 erreicht. Der derzeitige Kurs der Novavax-Aktie liegt somit 73,92 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 13.06.2022 gab der Anteilsschein bis auf 33,67 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Novavax-Aktie ist somit 79,74 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 abgelaufenen Quartal legte Novavax am 09.05.2022 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,56 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -3,05 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 703,97 USD – ein Plus von 57,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Novavax 447,23 USD erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2022 wird am 08.08.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 24,29 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

