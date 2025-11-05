Novavax Aktie News: Novavax präsentiert sich am Nachmittag fester
Die Aktie von Novavax zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt sprang die Novavax-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 1,1 Prozent auf 7,60 USD zu.
Werte in diesem Artikel
Die Novavax-Aktie konnte um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,1 Prozent auf 7,60 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Novavax-Aktie bei 7,60 USD. Mit einem Wert von 7,54 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Novavax-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 91.036 Stück gehandelt.
Bei 11,50 USD erreichte der Titel am 08.01.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Novavax-Aktie liegt somit 33,96 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 11.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 5,02 USD. Abschläge von 33,97 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Im Jahr 2024 erhielten Novavax-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.
Novavax ließ sich am 06.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,62 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,99 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Novavax im vergangenen Quartal 239,24 Mio. USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 42,42 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Novavax 415,48 Mio. USD umsetzen können.
Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 06.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.
Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 2,04 USD je Novavax-Aktie.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Novavax-Aktie
Novavax-Aktie: Novavax - Der lange Weg zum Erfolg
Nach erstem Vogelgrippe-Todesfall in den USA: Impf-Titel wie Moderna, Novavax und Co. nach starken Gewinnen tiefer
Novavax-Aktie legt trotzdem zu: Novavax enttäuscht mit Umsatzrückgang und Prognosesenkung
Übrigens: Novavax und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Novavax
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Novavax
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Brian A Jackson / Shutterstock.com
Nachrichten zu Novavax Inc.
Analysen zu Novavax Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.08.2019
|Novavax Buy
|H.C. Wainwright & Co.
|11.12.2018
|Novavax Outperform
|Oppenheimer & Co. Inc.
|29.03.2018
|Novavax Buy
|Seaport Global Securities
|05.01.2018
|Novavax Buy
|B. Riley FBR, Inc.
|20.09.2016
|Novavax Neutral
|Chardan Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.08.2019
|Novavax Buy
|H.C. Wainwright & Co.
|11.12.2018
|Novavax Outperform
|Oppenheimer & Co. Inc.
|29.03.2018
|Novavax Buy
|Seaport Global Securities
|05.01.2018
|Novavax Buy
|B. Riley FBR, Inc.
|16.09.2016
|Novavax Outperform
|FBR & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.09.2016
|Novavax Neutral
|Chardan Capital Markets
|16.09.2016
|Novavax Neutral
|Wedbush Morgan Securities Inc.
|04.04.2016
|Novavax Neutral
|Chardan Capital Markets
|02.09.2009
|Novavax perform
|Oppenheimer & Co. Inc.
|21.10.2005
|Update Novavax Inc.: Sector Perform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|16.03.2005
|Update Novavax Inc.: Underperform
|RBC Capital Markets
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Novavax Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen