Blick auf Novavax-Kurs

Novavax Aktie News: Novavax präsentiert sich am Nachmittag fester

05.11.25 16:08 Uhr
Novavax Aktie News: Novavax präsentiert sich am Nachmittag fester

Die Aktie von Novavax zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt sprang die Novavax-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 1,1 Prozent auf 7,60 USD zu.

Die Novavax-Aktie konnte um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,1 Prozent auf 7,60 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Novavax-Aktie bei 7,60 USD. Mit einem Wert von 7,54 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Novavax-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 91.036 Stück gehandelt.

Bei 11,50 USD erreichte der Titel am 08.01.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Novavax-Aktie liegt somit 33,96 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 11.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 5,02 USD. Abschläge von 33,97 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2024 erhielten Novavax-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Novavax ließ sich am 06.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,62 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,99 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Novavax im vergangenen Quartal 239,24 Mio. USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 42,42 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Novavax 415,48 Mio. USD umsetzen können.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 06.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 2,04 USD je Novavax-Aktie.

Redaktion finanzen.net

mehr Analysen