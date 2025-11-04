Novavax Aktie News: Novavax am Abend mit Abschlägen

Novavax im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Novavax. Die Novavax-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 3,5 Prozent auf 7,64 USD.

Die Novavax-Aktie musste um 20:06 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 3,5 Prozent auf 7,64 USD abwärts. In der Spitze büßte die Novavax-Aktie bis auf 7,59 USD ein. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 7,60 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 545.685 Novavax-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 08.01.2025 auf bis zu 11,50 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 50,62 Prozent Plus fehlen der Novavax-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 5,02 USD fiel das Papier am 11.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 34,32 Prozent würde die Novavax-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Novavax-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Novavax gewährte am 06.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 0,62 USD gegenüber 0,99 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 42,42 Prozent auf 239,24 Mio. USD. Im Vorjahresviertel hatte Novavax 415,48 Mio. USD umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 06.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Am 05.11.2026 wird Novavax schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Experten taxieren den Novavax-Gewinn für das Jahr 2025 auf 2,13 USD je Aktie.

