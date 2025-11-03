Novavax Aktie News: Novavax gibt am Abend ab

Aktie im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Novavax. Die Novavax-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 4,2 Prozent auf 8,05 USD nach.

Die Novavax-Aktie notierte um 20:07 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 4,2 Prozent auf 8,05 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Novavax-Aktie bisher bei 7,91 USD. Bei 8,35 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt wechselten via NASDAQ 532.836 Novavax-Aktien den Besitzer.

Am 08.01.2025 erreichte der Anteilsschein mit 11,50 USD ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Novavax-Aktie 42,86 Prozent zulegen. Am 11.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 5,02 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Novavax-Aktie 60,52 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Novavax-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

Novavax ließ sich am 06.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,62 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,99 USD je Aktie generiert. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 42,42 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 415,48 Mio. USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 239,24 Mio. USD.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 06.11.2025 erwartet. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 05.11.2026 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 2,26 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Novavax-Aktie

Novavax-Aktie: Novavax - Der lange Weg zum Erfolg

Nach erstem Vogelgrippe-Todesfall in den USA: Impf-Titel wie Moderna, Novavax und Co. nach starken Gewinnen tiefer

Novavax-Aktie legt trotzdem zu: Novavax enttäuscht mit Umsatzrückgang und Prognosesenkung