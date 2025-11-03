DAX24.143 +0,8%Est505.678 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,61 -1,9%Nas23.830 +0,4%Bitcoin92.489 -3,6%Euro1,1514 -0,2%Öl64,38 -1,1%Gold4.017 +0,4%
24.000-Punkte-Marke zurückerobert: DAX höher -- US-Börsen uneins -- Berkshire Hathaway mit mehr Gewinn -- Pfizer verklagt Novo Nordisk -- Rheinmetall, BioNTech, TKMS, Palantir, Apple im Fokus
Rheinmetall-Aktie fester: Anleger warten gespannt auf Quartalsergebnisse - HENSOLDT und RENK ebenfalls im Fokus
Siemens Energy-Aktie: Weiterhin auf Höhenflug - neues 52-Wochen-Hoch
Kursentwicklung im Fokus

Novavax Aktie News: Anleger schicken Novavax am Montagnachmittag ins Minus

03.11.25 16:08 Uhr
Novavax Aktie News: Anleger schicken Novavax am Montagnachmittag ins Minus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Novavax. Das Papier von Novavax befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 3,1 Prozent auf 8,14 USD ab.

Die Novavax-Aktie musste um 15:52 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 3,1 Prozent auf 8,14 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Novavax-Aktie bisher bei 8,14 USD. Bei 8,35 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Novavax-Aktie belief sich zuletzt auf 159.024 Aktien.

Am 08.01.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 11,50 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Novavax-Aktie somit 29,22 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 5,02 USD ab. Mit Abgaben von 38,39 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Novavax-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Am 06.08.2025 äußerte sich Novavax zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,62 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,99 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 239,24 Mio. USD – das entspricht einem Minus von 42,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 415,48 Mio. USD in den Büchern gestanden hatten.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Novavax am 06.11.2025 vorlegen. Am 05.11.2026 wird Novavax schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Novavax-Aktie in Höhe von 2,26 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Novavax-Aktie

Novavax-Aktie: Novavax - Der lange Weg zum Erfolg

Nach erstem Vogelgrippe-Todesfall in den USA: Impf-Titel wie Moderna, Novavax und Co. nach starken Gewinnen tiefer

Novavax-Aktie legt trotzdem zu: Novavax enttäuscht mit Umsatzrückgang und Prognosesenkung

In eigener Sache

Novavax und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads).

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com

mehr Analysen