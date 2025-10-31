Novavax Aktie News: Investoren trennen sich am Abend vermehrt von Novavax
Die Aktie von Novavax gehört am Freitagabend zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Novavax befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 1,0 Prozent auf 8,35 USD ab.
Werte in diesem Artikel
Die Novavax-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:05 Uhr mit Abschlägen von 1,0 Prozent bei 8,35 USD. Das bisherige Tagestief markierte Novavax-Aktie bei 8,27 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 8,33 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 502.546 Novavax-Aktien den Besitzer.
Am 08.01.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 11,50 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 37,81 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 5,02 USD am 11.04.2025. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Novavax-Aktie derzeit noch 39,90 Prozent Luft nach unten.
Nachdem Novavax seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.
Am 06.08.2025 hat Novavax in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Novavax hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,62 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,99 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 42,42 Prozent auf 239,24 Mio. USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 415,48 Mio. USD erwirtschaftet worden.
Voraussichtlich am 06.11.2025 dürfte Novavax Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.
Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,27 USD je Novavax-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Novavax-Aktie
Bildquellen: ESB Professional / Shutterstock.com
Nachrichten zu Novavax Inc.
