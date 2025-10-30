DAX24.119 ±-0,0%Est505.699 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,79 -3,8%Nas23.581 -1,6%Bitcoin92.488 -2,5%Euro1,1569 -0,3%Öl64,68 -0,3%Gold4.017 +1,8%
Nach EZB-Entscheid: DAX letztlich stabil -- Wall Street schließen im Minus -- Trump und Xi mit Teileinigung -- Microsoft, Alphabet, Novo Nordisk, DroneShield, Meta, Palantir, Bitcoin, D-Wave im Fokus
Notierung im Fokus

Novavax Aktie News: Novavax am Donnerstagabend in Grün

30.10.25 20:23 Uhr
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagabend der Anteilsschein von Novavax. Zuletzt wies die Novavax-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 8,47 USD nach oben.

Die Novavax-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:08 Uhr in Grün und gewann 1,1 Prozent auf 8,47 USD. Kurzfristig markierte die Novavax-Aktie bei 8,66 USD ihr bisheriges Tageshoch. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 8,30 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 399.610 Novavax-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 08.01.2025 bei 11,50 USD. 35,77 Prozent Plus fehlen der Novavax-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 11.04.2025 (5,02 USD). Derzeit notiert die Novavax-Aktie damit 68,89 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2024 erhielten Novavax-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Novavax am 06.08.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,62 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,99 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat Novavax im vergangenen Quartal 239,24 Mio. USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 42,42 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Novavax 415,48 Mio. USD umsetzen können.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Novavax am 05.11.2025 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Novavax im Jahr 2025 2,27 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

