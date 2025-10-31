DAX23.958 -0,7%Est505.662 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,79 -1,3%Nas23.645 +0,3%Bitcoin94.638 +1,2%Euro1,1527 -0,4%Öl65,06 +0,5%Gold3.986 -1,3%
Fokus auf Aktienkurs

Novavax Aktie News: Novavax gewinnt am Freitagnachmittag an Boden

31.10.25 16:08 Uhr
Novavax Aktie News: Novavax gewinnt am Freitagnachmittag an Boden

Die Aktie von Novavax zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Novavax-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 8,48 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Novavax Inc.
7,24 EUR -0,08 EUR -1,05%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:50 Uhr ging es für das Novavax-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 8,48 USD. Bei 8,54 USD erreichte die Novavax-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 8,33 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 184.322 Novavax-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 08.01.2025 auf bis zu 11,50 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 35,69 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 5,02 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (11.04.2025). Mit einem Kursverlust von 40,83 Prozent würde die Novavax-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024.

Am 06.08.2025 äußerte sich Novavax zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,62 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,99 USD erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat Novavax mit einem Umsatz von insgesamt 239,24 Mio. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 415,48 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um 42,42 Prozent verringert.

Voraussichtlich am 06.11.2025 dürfte Novavax Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 2,27 USD je Novavax-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu Novavax Inc.

DatumMeistgelesen
Analysen zu Novavax Inc.

DatumRatingAnalyst
14.08.2019Novavax BuyH.C. Wainwright & Co.
11.12.2018Novavax OutperformOppenheimer & Co. Inc.
29.03.2018Novavax BuySeaport Global Securities
05.01.2018Novavax BuyB. Riley FBR, Inc.
20.09.2016Novavax NeutralChardan Capital Markets
DatumRatingAnalyst
14.08.2019Novavax BuyH.C. Wainwright & Co.
11.12.2018Novavax OutperformOppenheimer & Co. Inc.
29.03.2018Novavax BuySeaport Global Securities
05.01.2018Novavax BuyB. Riley FBR, Inc.
16.09.2016Novavax OutperformFBR & Co.
DatumRatingAnalyst
20.09.2016Novavax NeutralChardan Capital Markets
16.09.2016Novavax NeutralWedbush Morgan Securities Inc.
04.04.2016Novavax NeutralChardan Capital Markets
02.09.2009Novavax perform Oppenheimer & Co. Inc.
21.10.2005Update Novavax Inc.: Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
16.03.2005Update Novavax Inc.: UnderperformRBC Capital Markets

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Novavax Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen