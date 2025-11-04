Novavax Aktie News: Investoren trennen sich am Dienstagnachmittag vermehrt von Novavax

Kursentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Novavax. Die Novavax-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 1,3 Prozent auf 7,81 USD nach.

Die Novavax-Aktie musste um 15:52 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 1,3 Prozent auf 7,81 USD. Bei 7,60 USD markierte die Novavax-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 7,60 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Bisher wurden heute 161.661 Novavax-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 11,50 USD. Dieser Kurs wurde am 08.01.2025 erreicht. Der aktuelle Kurs der Novavax-Aktie ist somit 47,25 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 11.04.2025 bei 5,02 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Novavax-Aktie 55,73 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Novavax am 06.08.2025 vor. Das EPS wurde auf 0,62 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,99 USD je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Novavax in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 42,42 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 239,24 Mio. USD im Vergleich zu 415,48 Mio. USD im Vorjahresquartal.

Am 06.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 05.11.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Novavax-Gewinn in Höhe von 2,13 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Novavax-Aktie

Novavax-Aktie: Novavax - Der lange Weg zum Erfolg

Nach erstem Vogelgrippe-Todesfall in den USA: Impf-Titel wie Moderna, Novavax und Co. nach starken Gewinnen tiefer

Novavax-Aktie legt trotzdem zu: Novavax enttäuscht mit Umsatzrückgang und Prognosesenkung