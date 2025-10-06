Novavax Aktie News: Novavax am Montagnachmittag billiger
Die Aktie von Novavax gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Novavax-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 1,4 Prozent auf 9,33 USD ab.
Die Novavax-Aktie musste um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 1,4 Prozent auf 9,33 USD. Die Abwärtsbewegung der Novavax-Aktie ging bis auf 9,33 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 9,50 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 123.868 Novavax-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.10.2024 bei 14,70 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 57,56 Prozent könnte die Novavax-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 11.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 5,02 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Novavax-Aktie liegt somit 86,04 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Die Dividendenausschüttung für Novavax-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Novavax am 06.08.2025. Novavax hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,62 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,99 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 42,42 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 239,24 Mio. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 415,48 Mio. USD US-Dollar umgesetzt.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.11.2025 erfolgen.
Von Analysten wird erwartet, dass Novavax im Jahr 2025 2,49 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.08.2019
|Novavax Buy
|H.C. Wainwright & Co.
|11.12.2018
|Novavax Outperform
|Oppenheimer & Co. Inc.
|29.03.2018
|Novavax Buy
|Seaport Global Securities
|05.01.2018
|Novavax Buy
|B. Riley FBR, Inc.
|20.09.2016
|Novavax Neutral
|Chardan Capital Markets
