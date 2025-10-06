Novavax Aktie News: Novavax am Abend mit negativen Vorzeichen

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Novavax. Das Papier von Novavax gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,7 Prozent auf 9,30 USD abwärts.

Die Aktionäre schickten das Papier von Novavax nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 20:08 Uhr 1,7 Prozent auf 9,30 USD. Der Kurs der Novavax-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 9,26 USD nach. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 9,50 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 403.669 Novavax-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 05.10.2024 auf bis zu 14,70 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Novavax-Aktie 58,06 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 11.04.2025 Kursverluste bis auf 5,02 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Novavax-Aktie damit 85,44 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an Novavax-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Novavax ließ sich am 06.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,62 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,99 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 239,24 Mio. USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 42,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 415,48 Mio. USD umgesetzt worden waren.

Novavax wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 05.11.2025 vorlegen.

Experten gehen davon aus, dass Novavax im Jahr 2025 2,49 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Novavax-Aktie

Novavax-Aktie: Novavax - Der lange Weg zum Erfolg

Nach erstem Vogelgrippe-Todesfall in den USA: Impf-Titel wie Moderna, Novavax und Co. nach starken Gewinnen tiefer

Novavax-Aktie legt trotzdem zu: Novavax enttäuscht mit Umsatzrückgang und Prognosesenkung