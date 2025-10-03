Novavax Aktie News: Novavax wird am Freitagabend ausgebremst

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Novavax gehört am Freitagabend zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Novavax-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 0,7 Prozent auf 9,49 USD ab.

Um 20:08 Uhr ging es für die Novavax-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 0,7 Prozent auf 9,49 USD. Das bisherige Tagestief markierte Novavax-Aktie bei 9,25 USD. Bei 9,60 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt wurden via NASDAQ 397.683 Novavax-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (15,08 USD) erklomm das Papier am 04.10.2024. 58,99 Prozent Plus fehlen der Novavax-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 11.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 5,02 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Novavax-Aktie 89,13 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Novavax seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Am 06.08.2025 lud Novavax zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. In Sachen EPS wurden 0,62 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Novavax 0,99 USD je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite hat Novavax im vergangenen Quartal 239,24 Mio. USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 42,42 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Novavax 415,48 Mio. USD umsetzen können.

Voraussichtlich am 05.11.2025 dürfte Novavax Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 2,49 USD je Novavax-Aktie.

