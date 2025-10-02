Novavax Aktie News: Novavax zieht am Abend an

Aktie im Fokus

Die Aktie von Novavax gehört am Donnerstagabend zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt sprang die Novavax-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 9,52 USD zu.

Um 20:08 Uhr ging es für das Novavax-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 9,52 USD. Die Novavax-Aktie zog in der Spitze bis auf 9,75 USD an. Bei 9,58 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via NASDAQ 514.579 Novavax-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 15,22 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (03.10.2024). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 59,82 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 5,02 USD ab. Mit Abgaben von 47,32 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Novavax-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Novavax am 06.08.2025 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,62 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,99 USD erwirtschaftet worden. Umsatzseitig standen 239,24 Mio. USD in den Büchern – ein Minus von 42,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Novavax 415,48 Mio. USD erwirtschaftet hatte.

Die Novavax-Bilanz für Q3 2025 wird am 05.11.2025 erwartet.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Novavax ein EPS in Höhe von 2,49 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

