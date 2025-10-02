Novavax Aktie News: Novavax zeigt sich am Donnerstagnachmittag fester
Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Novavax. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 1,9 Prozent auf 9,68 USD zu.
Werte in diesem Artikel
Um 15:53 Uhr sprang die Novavax-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 1,9 Prozent auf 9,68 USD zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Novavax-Aktie bei 9,75 USD. Mit einem Wert von 9,58 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 211.451 Novavax-Aktien den Besitzer.
Am 03.10.2024 erreichte der Anteilsschein mit 15,22 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 57,18 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 5,02 USD. Dieser Wert wurde am 11.04.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Novavax-Aktie mit einem Verlust von 48,19 Prozent wieder erreichen.
Novavax-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.
Am 06.08.2025 legte Novavax die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,62 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,99 USD je Aktie generiert. Das vergangene Quartal hat Novavax mit einem Umsatz von insgesamt 239,24 Mio. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 415,48 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um 42,42 Prozent verringert.
Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 05.11.2025 erwartet.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Novavax-Aktie in Höhe von 2,49 USD im Jahr 2025 aus.
Redaktion finanzen.net
Nachrichten zu Novavax Inc.
Analysen zu Novavax Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.08.2019
|Novavax Buy
|H.C. Wainwright & Co.
|11.12.2018
|Novavax Outperform
|Oppenheimer & Co. Inc.
|29.03.2018
|Novavax Buy
|Seaport Global Securities
|05.01.2018
|Novavax Buy
|B. Riley FBR, Inc.
|20.09.2016
|Novavax Neutral
|Chardan Capital Markets
