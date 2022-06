Novavax Aktie News: Novavax am Donnerstagmittag auf rotem Terrain

Die Novavax-Aktie wies um 09.06.2022 12:22:00 Uhr Verluste aus. Im Frankfurt-Handel ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 46,11 EUR abwärts. Der Kurs der Novavax-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 45,60 EUR nach. Bei 46,50 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via Frankfurt 356 Novavax-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 232,05 EUR erreichte der Titel am 09.09.2021 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 80,13 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 10.05.2022 bei 37,53 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Novavax-Aktie 22,88 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 09.05.2022 äußerte sich Novavax zu den Kennzahlen des am 31.03.2022 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 2,56 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -3,05 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 703,97 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 57,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 447,23 USD in den Büchern standen.

Novavax wird die nächste Bilanz für Q2 2022 voraussichtlich am 10.08.2022 vorlegen.

In der Novavax-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 9,93 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

