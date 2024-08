Novavax Aktie News: Novavax am Nachmittag stark gefragt

Aktienkurs aktuell

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Novavax. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 5,1 Prozent auf 12,28 USD zu.

Das Papier von Novavax konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 5,1 Prozent auf 12,28 USD. Den Tageshöchststand markierte die Novavax-Aktie bei 12,34 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 11,58 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 302.526 Novavax-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 23,83 USD. Dieser Kurs wurde am 07.06.2024 erreicht. Der derzeitige Kurs der Novavax-Aktie liegt somit 48,47 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 06.02.2024 bei 3,54 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Novavax-Aktie 71,21 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten Novavax-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Am 10.05.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -1,05 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Novavax 0,65 USD je Aktie generiert. Umsatzseitig standen 93,86 Mio. USD in den Büchern – ein Minus von 77,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Novavax 424,43 Mio. USD erwirtschaftet hatte.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von Novavax wird am 06.11.2024 gerechnet.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,054 USD je Novavax-Aktie belaufen.

