Novavax Aktie News: Novavax präsentiert sich am Dienstagvormittag fester

Die Novavax-Aktie stand in der Frankfurt-Sitzung um 14.06.2022 09:22:00 Uhr 2,3 Prozent im Plus bei 35,80 EUR. Der Kurs der Novavax-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 35,83 EUR zu. Die Frankfurt-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 35,65 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 237 Novavax-Aktien umgesetzt.

Am 09.09.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 232,05 EUR. Derzeit notiert die Novavax-Aktie damit 84,57 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 13.06.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 33,67 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Novavax-Aktie ist somit 6,33 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Novavax veröffentlichte am 09.05.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 2,56 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -3,05 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 703,97 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 57,41 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Novavax einen Umsatz von 447,23 USD eingefahren.

Mit der Q2 2022-Bilanzvorlage von Novavax wird am 10.08.2022 gerechnet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Novavax einen Gewinn von 9,93 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

