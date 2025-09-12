Novavax Aktie News: Novavax tendiert am Abend schwächer

So entwickelt sich Novavax

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Novavax. Zuletzt ging es für die Novavax-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 1,2 Prozent auf 7,89 USD.

Die Novavax-Aktie musste um 20:08 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 1,2 Prozent auf 7,89 USD. Die Novavax-Aktie gab in der Spitze bis auf 7,89 USD nach. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 7,98 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 474.573 Novavax-Aktien.

Am 03.10.2024 erreichte der Anteilsschein mit 15,22 USD ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 92,96 Prozent hinzugewinnen. Bei 5,02 USD erreichte der Anteilsschein am 11.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Novavax-Aktie derzeit noch 36,40 Prozent Luft nach unten.

Experten gehen davon aus, dass Novavax-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Novavax 0,000 USD aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Novavax am 06.08.2025. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,62 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,99 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 42,42 Prozent zurück. Hier wurden 239,24 Mio. USD gegenüber 415,48 Mio. USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Novavax wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 05.11.2025 vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 2,49 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

