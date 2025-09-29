ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt Ziel für Symrise auf 105 Euro - 'Overweight'
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Symrise von 115 auf 105 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Das organische Wachstum des Aromenherstellers dürfte 2026 erneut unter dem mittelfristigen Schnitt von 5 bis 7 Prozent liegen, schrieb Edward Hockin in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Er geht von plus 4 Prozent aus. Aber auch beim reduzierten Kursziel seien die Symrise-Papiere attraktiver bewertet als die europäische Konsumgüterbranche./ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2025 / 20:02 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2025 / 00:15 / BST
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu Symrise AG
Analysen zu Symrise AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:06
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.09.2025
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|26.09.2025
|Symrise Buy
|Baader Bank
|26.09.2025
|Symrise Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.09.2025
|Symrise Buy
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:06
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.09.2025
|Symrise Buy
|Baader Bank
|24.09.2025
|Symrise Buy
|Deutsche Bank AG
|15.09.2025
|Symrise Buy
|UBS AG
|20.08.2025
|Symrise Buy
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|26.09.2025
|Symrise Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.08.2025
|Symrise Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.07.2025
|Symrise Equal Weight
|Barclays Capital
|27.05.2025
|Symrise Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.05.2025
|Symrise Hold
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|29.09.2025
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|12.09.2025
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.2025
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|01.07.2025
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|16.06.2025
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
