WOCHENVORSCHAU: Termine bis 1. Dezember 2025

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Montag, den 1. Dezember 2025

DIENSTAG, DEN 18. NOVEMBER

TERMINE UNTERNEHMEN

07:15 AUT: AMS Osram AG, Q3-Zahlen

07:30 DEU: SFC Energy, Q3-Zahlen

08:00 GBR: Imperial Brands, Jahreszahlen

08:00 LUX: RTL, Q3-Zahlen

08:00 SWE: Skanska, Capital Markets Day

08:00 SWE: Verve Group, Q3-Zahlen

08:30 DEU: Bertelsmann, 9Monatszahlen

09:00 CHE: ABB, Capital Markets Day

10:00 DEU: Rational, Capital Markets Day

10:30 CHE: Zurich Insurance Grou, Investor Day

12:00 USA: Home Depot, Q3-Zahlen

12:45 USA: Medtronic, Q2-Zahlen

14:00 DEU: GFT, Capital Markets Day

14:00 BEL: Argenx, außerordentliche Hauptversammlung

16:00 USA: Oracle, Hauptversammlung

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Biontech, Research and Development Day

DEU: Rheinmetall, Capital Markets Day

DEU: KWS Saat, Capital Markets Day

FRA: Credit Agricole, Investor Day und Mittelfristziele

BEL: Argenx, Hauptversammlung

TERMINE KONJUNKTUR

HUN: Zentralbank, Zinsentscheid

00:50 JPN: Handelsbilanz 10/25

08:00 DEU: Baugenehmigungen 9/25

14:30 USA: Im- und Exportpreise 10/25

16:00 USA: NAHB-Index 11/25

SONSTIGE TERMINE

09:00 FRA: Die Deutsch-Französische Industrie- und Handelskammer (AHK) informiert über Handel und Investitionen zwischen beiden Ländern, Paris

11:00 DEU: Hybride Pk EZB-Bankenaufsicht zum Stand der Kapitalanforderungen für Banken («SREP»), Frankfurt/M.

Im «Supervisory Review and Evaluation Process» (SREP) überprüft die Aufsicht regelmäßig unter anderem die Tragfähigkeit des Geschäftsmodells und die Angemessenheit des Risikomanagements von Banken. Im Ergebnis legen die Aufseher individuelle Kapitalzuschläge für Banken fest und bestimmen unter anderem, wie viel Geld die Institute als Dividende an ihre Anteilseigner ausschütten dürfen.

DEU: Gipfel zur Europäischen Digitalen Souveränität, Berlin

Der Gipfel findet auf Einladung des deutschen und französischen Digitalministeriums statt. Erwartet werden unter anderem Bundeskanzler Friedrich Merz und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron.

DEU: Fortsetzung Wirtschaftsgipfel der Süddeutschen Zeitung «Zukunft gestalten in einer unberechenbaren Welt», Berlin

+0905 Rede Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas (SPD)

BRA: Weltklimakonferenz COP30 in Brasilien, Belém

USA: Saudi-Arabiens Kronprinz Mohammed bin Salman zu Besuch bei US-Präsident Trump, Washington

MITTWOCH, DEN 19. NOVEMBER

TERMINE UNTERNEHMEN

08:00 GBR: Sage Group, Jahreszahlen

10:00 DEU: Sto, Q3-Umsatz

14:00 FIN: Nokia, Capital Markets Day

19:00 USA: News Corp, Hauptversammlung

19:30 CHE: Novartis, Meet Novartis Management 2025 (bis 20.11.25)

22:20 USA: Nvidia, Q3-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

USA: Target, Q3-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

00:50 JPN: Handelsbilanz 19/25

00:50 JPN: Kernaufträge Maschinenbau 9/25

08:00 DEU: Außenhandel 9/25 (detailliert)

08:00 DEU: Verarbeitendes Gewerbe (Auftragsbestand) 9/25

08:00 GBR: Verbraucherpreise 10/25

08:00 GBR: Erzeugerpreise 10/25

09:00 AUT: Verbraucherpreise 10/25 (endgültig)

10:00 EUR: EZB Leistungsbilanz 9/25

11:00 EUR: Verbraucherpreise 10/25 (endgültig)

14:30 USA: Baubeginne- und genehmigungen 10/25

16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche)

20:00 USA: FOMC Sitzungsprotokoll 29.10.25

SONSTIGE TERMINE

DEU: Jahreskonferenz der Versicherungsaufsicht der Finanzaufsicht Bafin, Bonn

DEU: Abschluss Wirtschaftsgipfel der Süddeutschen Zeitung «Zukunft gestalten in einer unberechenbaren Welt», Berlin

+12.45 Interview Bundesaußenminister Johann Wadephul (CDU)

14:00 DEU: Landgericht Köln verhandelt Klage von Verbraucherzentrale Baden-Württemberg gegen Rewe wegen App-Werbung, Köln

BEL: Voraussichtlich: EU-Kommission präsentiert Vorschläge zu ergänzenden Altersvorsorgeprodukten, Brüssel

BRA: Weltklimakonferenz COP30 in Brasilien, Belém

DONNERSTAG, DEN 20. NOVEMBER

TERMINE UNTERNEHMEN

07:30 DEU: CTS Eventim, Q3-Zahlen

08:00 GBR: Halma, Halbjahreszahlen

08:30 DEU: Siemens Energy, Capital Markets Day

10:30 FRA: Valeo, Investor Day

13:00 USA: Walmart, Q3-Zahlen

13:30 USA: Warner Music Group, Q4-Zahlen

17:00 CHE: Novartis, Meet Novartis Management 2025 (letzter Tag)

22:15 USA: Gap, Q3-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Renk, Capital Markets Day

USA: Moderna, Capital Markets Day

USA: Intuit, Q1-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

06:30 NLD: Arbeitslosenquote 10/25

08:00 CHE: Im- und Exporte 10/25

08:00 DEU: Erzeugerpreise 10/25

08:00 DEU: Umsatz im Gastgewerbe 9/25

12:00 DEU: Bundesbank, Monatsbericht

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

14:30 USA: Philadelphia Fed Business Outlook 11/25

16:00 USA: Frühindikator 10/25

16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 10/25

16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 11/25 (vorläufig)

SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: Regionalpolitische Jahrestagung 2025 des Bundeswirtschaftsministeriums unter dem Motto «Wachstum durch regionale Stärke», Chemnitz

Anwesend sind u. a. Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche und Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer.

11:00 DEU: Pk des Touristikkonzerns Alltours zum Geschäftsjahr 2024/25 + Reisetrends Sommer 2026, Düsseldorf

DEU: Fachtagung Finanzaufsicht Bafin zur Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, Frankfurt/M.

U.a. mit einem Vortrag der Chefin der neuen EU-Anti-Geldwäschebehörde Amla, Bruna Szego

DEU: Online-Veranstaltung Bundesverband Druck und Medien (BVDM) zur EU-Verpackungsverordnung, Berlin

BRA: Weltklimakonferenz COP30 in Brasilien, Belém

FREITAG, DEN 21. NOVEMBER

TERMINE UNTERNEHMEN

--

TERMINE KONJUNKTUR

01:01 GBR: GfK Verbrauchervertrauen 11/25

00:30 JPN: Verbraucherpreise 10/25

01:30 JPN: S&P PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 11/25 (1. Veröffentlichung)

08:00 GBR: Einzelhandelsumsatz 10/25

08:45 FRA: Geschäftsklima 11/25

08:45 FRA: Produzentenvertrauen 11/25

09:15 FRA: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 11/25 (1. Veröffentlichung)

09:30 DEU: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 11/25 (1. Veröffentlichung)

10:00 EUR: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 11/25 (1. Veröffentlichung)

10:30 GBR: S&P PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 11/25 (1. Veröffentlichung)

15:45 USA: S&P PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 11/25 (1. Veröffentlichung)

16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 11/25 (endgültig)

SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: «Frankfurt European Banking Congress», Frankfurt/M.

U.a. mit Reden von EZB-Präsidentin Christine Lagarde und Bundesbank-Präsident Joachim Nagel

BEL: Treffen der EU-Minister für Entwicklungshilfe, Brüssel

BRA: Geplanter Abschluss der Weltklimakonferenz COP30 in Brasilien, Belém

ZAF: Vor dem zweitägigen G20-Gipfels mit den Themen: Ukraine-Krieg, Lage im Nahen Osten angesichts des Gaza-Kriegs, US-Zollpolitik, Johannesburg

Für US-Präsident Donald Trump reist Vize-Präsident J.D. Vance an. Der russische Präsident Wladimir Putin wird vom stellvertretenden Leiter seiner Präsidialverwaltung, Maxim Oreschkin, vertreten.

MONTAG, DEN 24. NOVEMBER

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 CHE: Julius Bär, Q3-Umsatz

07:00 NLD: Prosus, Halbjahreszahlen

11:00 DEU: Borussia Dortmund, Hauptversammlung

11:00 SWE: Alfa Laval, Capital Markets Day

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

USA: Agilent Technologies, Q4-Zahlen

USA: Zoom Video Communications, Q3-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

07:00 FIN: Erzeugerpreise 10/25

10:00 DEU: ifo-Geschäftsklima 11/25

10:00 POL: Industrieprodukten 10/25

10:00 POL: Erzeugerpreise 10/25

14:30 USA: CFNA-Index 10/25

15:00 BEL: Geschäftsklima 11/25

16:30 USA: Dallas Fed Verarbeitende Industrie 11/25

SONSTIGE TERMINE

DEU: 4. Digitalministerkonferenz (DMK) u.a. mit Bundesdigitalminister Karsten Wildberger (CDU) und der DMK-Vorsitzenden Dörte Schall, Berlin

AGO: EU-Afrika-Gipfel, Luanda

Die EU wird bei dem Gipfel u.a. von EU-Ratspräsident António Costa und Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen repräsentiert werden.

BEL: Treffen der EU-Minister für Handel, Brüssel

HINWEIS

JPN: Feiertag, Börse geschlossen

DIENSTAG, DEN 25. NOVEMBER

TERMINE UNTERNEHMEN

08:00 GBR: Easyjet, Jahreszahlen

08:00 GBR: Compass Group, Jahreszahlen

08:00 GBR: Kingfisher, Q3-Umsatz

09:00 FIN: Fortum, Investor Day

10:00 FIN: Stora Enso, Capital Markets Day

13:00 USA: Analog Devices, Q3-Zahlen

22:05 USA: HP Inc., Q4-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

FRA: Alstom, Investor Day

NLD: ABN Amro, Capital Markets Day

USA: Autodesk, Q3-Zahlen

USA: Best Buy, Q3-Zahlen

USA: Abercrombie & Fitch, Q3-Zahlen

USA: Dell, Q3-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

06:00 EUR: Acea, Kfz-Neuzulassungen 10/25

07:00 FIN: Arbeitslosenquote 10/25

08:00 SWE: Erzeugerpreise 10/25

08:00 DEU: BIP Q3/25 (2. Veröffentlichung)

08:00 DEU: Staatsausgaben, Privatkonsum Q3/25

09:00 ESP: Erzeugerpreise 10/25

10:00 POL: Einzelhandelsumsatz 10/25

14:30 USA: FHFA-Hauspreisindex 9/25

16:00 USA: Richmond Fed Herstellerindex 11/25

16:00 USA: Verbrauchervertrauen 11/25

16:00 USA: Schwebende Hausverkäufe 10/25

SONSTIGE TERMINE

10:00 DEU: LBBW, Pressekonferenz: Jahresausblick 2026 mit LBBW-Chefvolkswirt Moritz Kraemer, Frankfurt

10:30 DEU: Kapitalmarktausblick DWS für 2026, Frankfurt/M.

11:00 DEU: Weihnachtspressekonferenz des Handelsverbandes Hessen, Frankfurt/M.

AGO: EU-Afrika-Gipfel (zweiter und letzter Tag), Luanda

MITTWOCH, DEN 26. NOVEMBER

TERMINE UNTERNEHMEN

06:45 LUX: Aroundtown, Q3-Zahlen

10:00 FIN: Stora Enso, Capital Markets Day

CHE: Adecco, Capital Markets Day

TERMINE KONJUNKTUR

07:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 10/25 (endgültig)

08:00 NOR: BIP Q3/25

10:00 POL: Arbeitslosenquote 10/25

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

14:30 USA: BIP Q3/25 (2. Veröffentlichung)

14:30 USA: Privater Konsum Q3/25 (2. Veröffentlichung)

14:30 USA: Lagerbestände Großhandel 10/25 (vorläufig)

14:30 USA: Auftragseingang langlebige Güter 10/25v (vorläufig)

15:45 USA: MNI PMI Chicago 11/25

16:00 USA: Private Einkommen und Ausgaben 10/25

16:00 USA: Neubauverkäufe 10/25

16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche)

17:00 RUS: Industrieproduktion 10/25

20:00 USA: Fed, Beige Book

SONSTIGE TERMINE

DEU: Veröffentlichung des DIW-Konjunkturbarometers, Berlin

09:00 DEU: Bundesarbeitsgericht verhandelt über tarifliche Mehrarbeitszuschläge, Erfurt

10:30 DEU: Konjuktur-Pk des bayerischen Baugewerbes mit dem Präsidenten und Hauptgeschäftsführer des Landesverbandes Bayerischer Bauinnungen (LBB), München

GBR: Britische Finanzministerin Rachel Reeves legt den Haushalt vor, London

DONNERSTAG, DEN 27. NOVEMBER

TERMINE UNTERNEHMEN

07:30 DEU: Baywa, Q3-Zahlen (10.00 Uhr Pressekonferenz)

10:00 NOR: Norsk Hydro (Investor Day)

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

CHE: Sika AG, Investor Day

FRA: Remy Cointreau, Halbjahreszahlen

TERMINE KONJUNKTUR

02:30 CHN: Industriegewinne 10/25

08:00 DEU: GfK Verbrauchervertrauen 12/25

10:00 ITA: Verbrauchervertrauen 11/25

10:00 EUR: Geldmenge M3 10/25

10:00 ITA: Produzentenvertrauen 11/25

11:00 EUR: Verbrauchervertrauen 11/25 (endgültig)

11:00 EUR: Wirtschaftsvertrauen, Industrievertrauen 11/25

11:30 BEL: Verbraucherpreise 11/25

SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: Hybrid-Symposium von «Börsen-Zeitung» und PwC: «Kreditgeschäft der Zukunft», Frankfurt/M.

U.a. mit Christian Gerhardt (Deutsche Bank), Hinrich Holm (Investitionsbank Berlin), Melanie Kehr (KfW) und Eva Wunsch-Weber (Frankfurter Volksbank Rhein/Main)

10:00 DEU: Konsumklima Summit 2025, Berlin

10:30 DEU: Erneut Verhandlung vor dem Oberverwaltungsgericht im Streit um Offshore Windpark Butendieck in der Nordsee, Münster

11:00 DEU: Online-Adventsgespräch Rotkäppchen-Mumm, Eltville am Rhein

11:00 DEU: Presse Roundtable der von Poll Immobilien GmbH «Wohneigentum ermöglichen - Neubau und Revitalisierung: Was 2026 geschehen muss», Frankfurt/M.

12:30 DEU: Festakt bei Volkswagen: «Unsere Mitbestimmung wird 80 Jahre», Wolfsburg

Festrede von Eva Umlauf und Grußworte von Daniela Cavallo, Oliver Blume, Olaf Lies und Christiane Benner.

18:00 DEU: bankendialog «Leitwährungsdiskussion und Kapitalflüsse - wie können Deutschland und der Euroraum profitieren?», Berlin

U.a. mit dem Hauptgeschäftsführer des Bankenverbandes, Heiner Herkenhoff

QAT: Geneva International Motor Show (GIMS), Doha

HINWEIS

USA: Feiertag, Börse geschlossen

FREITAG, DEN 28. NOVEMBER

TERMINE UNTERNEHMEN

--

TERMINE KONJUNKTUR

00:30 JPN: Arbeitslosenquote 10/25

00:30 JPN: Tokio Verbraucherpreise 11/25

00:50 JPN: Einzelhandelsumsatz 10/25

00:50 JPN: Industrieproduktion 10/25 (vorläufig)

06:00 JPN: Wohnungsbaubeginne 10/25

07:00 FIN: BIP Q3/25

08:00 DEU: Erwerbstätigkeit 10/25

08:00 DEU: Reallöhne Q3/25 (vorläufig)

08:00 SWE: BIP Q3/25

08:00 SWE: Einzelhandelsumsatz 10/25

08:00 DNK: Arbeitslosenquote 10/25

08:00 NOR: Arbeitslosenquote 11/25

08:45 FRA: Verbraucherpreise 11/25 (vorläufig)

08:45 FRA: Erzeugerpreise 10/25

08:45 FRA: BIP Q3/25 (2. Veröffentlichung)

09:00 CHE: KOF Frühindikator 11/25

09:00 CHE: BIP Q3/25

09:00 CZS: BIP Q3/25 (1. Veröffentlichung)

09:00 ESP: Verbraucherpriese 11/25 (vorläufig)

09:00 ESP: Einzelhandelsumsatz 10/25

09:55 DEU: Arbeitslosenzahlen 11/25

10:00 POL: Verbraucherpreise 11/25 (1. Veröffentlichung)

10:00 DEU: Verbraucherpreise Hessen, Bayern, Brandenburg, Sachsen, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen 11/25

10:00 ITA: BIP Q3/25 (2. Veröffentlichung)

11:00 BEL: BIP Q3/25 (2. Veröffentlichung)

11:00 ITA: Verbraucherpreise 11/25 (vorläufig)

12:00 PRT: BIP Q3/25 (2. Veröffentlichung)

12:00 PRT: Verbraucherpreise 11/25 (vorläufig)

14:00 DEU: Verbraucherpreise 11/25 (vorläufig)

SONSTIGE TERMINE

DEU: Bundestag - Abschluss Haushaltswoche

SONNTAG, DEN 30. NOVEMBER

TERMINE KONJUNKTUR

02:30 CHN: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 11/25

MONTAG, DEN 1. DEZEMBER

TERMINE UNTERNEHMEN

16:00 CHE: Novartis, Social Impact & Sustainability Annual Investor Event

TERMINE UNTERNEHMEN

00:50 JPN: Investitionen Q3/25

02:45 CHN: RatingDog PMI Verarbeitendes Gewerbe 11/25

08:30 HUN: Handelsbilanz 10/25

09:00 POL: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 11/25

09:15 ESP: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 11/25

09:30 CZS: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 11/25

09:30 CHE: PMI Verarbeitendes Gewerbe 11/25

09:45 ITA: HCOB Verarbeitendes Gewerbe 11/25

09:50 FRA: HCOB Verarbeitendes Gewerbe 11/25 (2. Veröffentlichung)

09:55 DEU: HCOB Verarbeitendes Gewerbe 11/25 (2. Veröffentlichung)

10:00 POL: BIP Q3/25 (2. Veröffentlichung)

10:00 EUR: HCOB Verarbeitendes Gewerbe 11/25 (2. Veröffentlichung)

10:30 GBR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 11/25 (2. Veröffentlichung)

15:45 USA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 11/25 (2. Veröffentlichung)

16:00 USA: ISM Verarbeitendes Gewerbe 11/25

16:00 USA: Bauinvestitionen 10/25

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ.