Novavax Aktie News: Novavax am Donnerstagnachmittag höher

So entwickelt sich Novavax

Die Aktie von Novavax zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Novavax-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,2 Prozent auf 9,02 USD.

Das Papier von Novavax legte um 15:53 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 1,2 Prozent auf 9,02 USD. Zwischenzeitlich stieg die Novavax-Aktie sogar auf 9,09 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 8,93 USD. Zuletzt wechselten 113.995 Novavax-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 11,50 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (08.01.2025). Derzeit notiert die Novavax-Aktie damit 21,57 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 11.04.2025 (5,02 USD). Mit Abgaben von 44,40 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Novavax-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Novavax am 06.08.2025. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,62 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,99 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 239,24 Mio. USD – das entspricht einem Abschlag von 42,42 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 415,48 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Novavax dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 05.11.2025 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Novavax im Jahr 2025 2,50 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

