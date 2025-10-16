DAX24.272 +0,4%Est505.652 +0,8%MSCI World4.291 -0,3%Top 10 Crypto14,97 -1,6%Nas22.535 -0,6%Bitcoin92.860 -2,3%Euro1,1688 +0,4%Öl62,14 -0,5%Gold4.226 +0,4%
Novavax im Fokus
Blick auf Aktienkurs

Novavax Aktie News: Novavax tendiert am Donnerstagabend schwächer

16.10.25 20:23 Uhr

16.10.25 20:23 Uhr
Novavax Aktie News: Novavax tendiert am Donnerstagabend schwächer

Die Aktie von Novavax gehört am Donnerstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Novavax-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 3,3 Prozent auf 8,62 USD nach.

Die Novavax-Aktie notierte um 20:07 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 3,3 Prozent auf 8,62 USD. Die Abwärtsbewegung der Novavax-Aktie ging bis auf 8,58 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 8,93 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 546.553 Novavax-Aktien umgesetzt.

Am 08.01.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 11,50 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 33,49 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 5,02 USD ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 41,79 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Novavax-Aktie.

Im Jahr 2024 erhielten Novavax-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Am 06.08.2025 lud Novavax zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das EPS wurde auf 0,62 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Novavax 0,99 USD je Aktie verdient. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Novavax in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 42,42 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 239,24 Mio. USD. Im Vorjahresviertel waren 415,48 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Novavax am 05.11.2025 präsentieren.

In der Novavax-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 2,50 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

mehr Analysen