Novavax Aktie News: Novavax am Freitagnachmittag leichter
Die Aktie von Novavax gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Novavax-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 2,5 Prozent auf 8,27 USD ab.
Werte in diesem Artikel
Die Novavax-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 2,5 Prozent auf 8,27 USD abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Novavax-Aktie bis auf 8,19 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 8,22 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 261.724 Novavax-Aktien.
Mit einem Kursgewinn bis auf 11,50 USD erreichte der Titel am 08.01.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Novavax-Aktie mit einem Kursplus von 39,14 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 11.04.2025 (5,02 USD). Derzeit notiert die Novavax-Aktie damit 64,81 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Die Dividendenausschüttung für Novavax-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.
Am 06.08.2025 hat Novavax die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Novavax hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,62 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,99 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 42,42 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 239,24 Mio. USD. Im Vorjahreszeitraum waren 415,48 Mio. USD in den Büchern gestanden.
Voraussichtlich am 05.11.2025 dürfte Novavax Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.
In der Novavax-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 2,50 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Novavax Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen