Novavax Aktie News: Novavax tendiert am Abend schwächer

17.10.25 20:23 Uhr
Novavax Aktie News: Novavax tendiert am Abend schwächer

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Novavax. Die Novavax-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung zuletzt um 4,7 Prozent auf 8,08 USD ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Novavax Inc.
6,89 EUR -0,51 EUR -6,85%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Novavax-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:07 Uhr mit Abschlägen von 4,7 Prozent bei 8,08 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die Novavax-Aktie bis auf 8,02 USD. Bei 8,22 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via NASDAQ 818.795 Novavax-Aktien umgesetzt.

Am 08.01.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 11,50 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Novavax-Aktie derzeit noch 42,33 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 11.04.2025 bei 5,02 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 37,93 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2024 erhielten Novavax-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Novavax ließ sich am 06.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 0,62 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Novavax 0,99 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz lag bei 239,24 Mio. USD – das entspricht einem Abschlag von 42,42 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 415,48 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Novavax dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 05.11.2025 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Novavax-Aktie in Höhe von 2,50 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Novavax-Aktie

Bildquellen: g-stockstudio / Shutterstock.com

Nachrichten zu Novavax Inc.

DatumMeistgelesen
Analysen zu Novavax Inc.

DatumRatingAnalyst
14.08.2019Novavax BuyH.C. Wainwright & Co.
11.12.2018Novavax OutperformOppenheimer & Co. Inc.
29.03.2018Novavax BuySeaport Global Securities
05.01.2018Novavax BuyB. Riley FBR, Inc.
20.09.2016Novavax NeutralChardan Capital Markets
mehr Analysen