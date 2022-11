Novavax Aktie News: Novavax am Mittag mit positiven Vorzeichen

Um 12:22 Uhr konnte die Aktie von Novavax zulegen und verteuerte sich in der Frankfurt-Sitzung um 2,9 Prozent auf 20,91 EUR. Die Novavax-Aktie legte bis auf 20,91 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 20,66 EUR ging der Anteilsschein in den Frankfurt-Handel. Zuletzt wechselten 448 Novavax-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (220,35 EUR) erklomm das Papier am 20.12.2021. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Novavax-Aktie mit einem Kursplus von 90,51 Prozent wieder erreichen. Am 10.10.2022 gab der Anteilsschein bis auf 16,50 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Novavax-Aktie 26,70 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Novavax gewährte am 08.11.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals. Novavax hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -2,15 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -4,31 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz wurden 734,58 USD gegenüber 178,84 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2022 dürfte Novavax am 27.02.2023 vorlegen.

In der Bilanz 2022 dürfte Experten zufolge ein Minus von -6,954 USD je Novavax-Aktie stehen.

