Novavax Aktie News: Novavax am Vormittag Verlust reich

Die Novavax-Aktie musste um 20.06.2022 09:22:00 Uhr Verluste hinnehmen. Im Stuttgart-Handel ging es um 2,6 Prozent auf 38,11 EUR abwärts. Die Novavax-Aktie sank bis auf 38,11 EUR. Bei 38,11 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 232,35 EUR. Dieser Kurs wurde am 09.09.2021 erreicht. Mit einem Zuwachs von 83,60 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 13.06.2022 gab der Anteilsschein bis auf 33,71 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Novavax-Aktie damit 13,04 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Novavax ließ sich am 09.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 2,56 USD. Im letzten Jahr hatte Novavax einen Gewinn von -3,05 USD je Aktie eingefahren. Im abgelaufenen Quartal hat Novavax 703,97 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 57,41 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 447,23 USD erwirtschaftet worden.

Am 10.08.2022 dürfte die Q2 2022-Bilanz von Novavax veröffentlicht werden.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 9,93 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

