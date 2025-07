Novavax Aktie News: Novavax tendiert am Dienstagnachmittag tiefer

Kursverlauf

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Novavax. Zuletzt fiel die Novavax-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 2,4 Prozent auf 7,00 USD ab.

Die Novavax-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 15:52 Uhr um 2,4 Prozent auf 7,00 USD ab. Die Novavax-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 6,96 USD ab. Bei 7,19 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Zuletzt wechselten via NASDAQ 134.805 Novavax-Aktien den Besitzer.

Bei 17,81 USD markierte der Titel am 27.07.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 154,43 Prozent. Bei 5,02 USD fiel das Papier am 11.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 28,36 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Novavax-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Novavax ließ sich am 08.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,93 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -1,05 USD erwirtschaftet worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 610,26 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 666,65 Mio. USD umgesetzt, gegenüber 93,86 Mio. USD im Vorjahreszeitraum.

Die kommende Q2 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.08.2025 veröffentlicht.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,44 USD je Novavax-Aktie belaufen.

