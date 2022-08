Novavax Aktie News: Novavax tendiert am Nachmittag auf rotem Terrain

Die Novavax-Aktie wies um 04:22 Uhr Verluste aus. Im Frankfurt-Handel ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 35,35 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Novavax-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 34,90 EUR aus. Zum Frankfurt-Handelsstart notierte das Papier bei 35,50 EUR. Von der Novavax-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 882 Stück gehandelt.

Am 09.09.2021 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 232,05 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 84,77 Prozent Plus fehlen der Novavax-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 13.06.2022 (33,67 EUR). Mit einem Abschlag von mindestens 4,99 Prozent könnte die Novavax-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Am 08.08.2022 äußerte sich Novavax zu den Kennzahlen des am 30.06.2022 ausgelaufenen Quartals. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -6,53 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -4,75 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 37,61 Prozent auf 185,93 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 298,02 USD in den Büchern gestanden.

Novavax wird die nächste Bilanz für Q3 2022 voraussichtlich am 03.11.2022 vorlegen.

Experten taxieren den Novavax-Gewinn für das Jahr 2022 auf 4,51 USD je Aktie.

