Novo Nordisk Aktie News: Novo Nordisk präsentiert sich am Mittag fester

Die Novo Nordisk-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 12:02 Uhr in Grün und gewann 1,1 Prozent auf 147,88 EUR. Die Novo Nordisk-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 147,88 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 147,00 EUR. Zuletzt wechselten via Tradegate 9.970 Novo Nordisk-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 158,30 EUR. Dieser Kurs wurde am 24.04.2023 erreicht. Der aktuelle Kurs der Novo Nordisk-Aktie ist somit 6,58 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 20.05.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 96,91 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 52,60 Prozent könnte die Novo Nordisk-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 1.092,22 DKK für die Novo Nordisk-Aktie.

Novo Nordisk ließ sich am 04.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 8,78 DKK je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Novo Nordisk noch ein Gewinn pro Aktie von 6,22 DKK in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 53.367,00 DKK vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Novo Nordisk 42.031,00 DKK umgesetzt.

Novo Nordisk dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2023 voraussichtlich am 10.08.2023 präsentieren. Die Veröffentlichung der Novo Nordisk-Ergebnisse für Q2 2024 erwarten Experten am 08.08.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 34,31 DKK je Novo Nordisk-Aktie.

