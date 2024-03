Novo Nordisk Aktie News: STOXX 50 Aktie Novo Nordisk am Nachmittag auf grünem Terrain

Novo Nordisk im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Novo Nordisk. Zuletzt konnte die Aktie von Novo Nordisk zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,4 Prozent auf 123,34 EUR.

Um 15:52 Uhr sprang die Novo Nordisk-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,4 Prozent auf 123,34 EUR zu. In der Spitze legte die Novo Nordisk-Aktie bis auf 124,44 EUR zu. Bei 122,64 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 99.273 Novo Nordisk-Aktien umgesetzt.

Am 07.03.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 125,72 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 1,93 Prozent könnte die Novo Nordisk-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 16.03.2023 bei 63,88 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 48,21 Prozent.

Novo Nordisk-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 9,40 DKK, Analysten gehen in diesem Jahr von 11,48 DKK aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 1.220,00 DKK.

Novo Nordisk ließ sich am 31.01.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 4,91 DKK beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,93 DKK je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Novo Nordisk in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 59,61 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 65.863,00 DKK im Vergleich zu 41.265,00 DKK im Vorjahresquartal.

Die Kennzahlen für Q1 2024 dürfte Novo Nordisk am 02.05.2024 präsentieren. Die Vorlage der Q1 2025-Ergebnisse wird von Experten am 01.05.2025 erwartet.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Novo Nordisk ein EPS in Höhe von 23,36 DKK in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Novo Nordisk-Aktie

Gute Stimmung in Europa: STOXX 50 zum Ende des Mittwochshandels mit grünem Vorzeichen

Starker Wochentag in Europa: STOXX 50 verbucht am Nachmittag Zuschläge

Zuversicht in Europa: STOXX 50 am Mittag mit Gewinnen