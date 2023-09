Novo Nordisk Aktie News: STOXX 50 Aktie Novo Nordisk am Nachmittag nahe Vortagesschluss

Aktie im Blick

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Freitagnachmittag die Aktie von Novo Nordisk. Die Novo Nordisk-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via Tradegate bei 86,98 EUR.

Die Novo Nordisk-Aktie zeigte sich um 16:05 Uhr stabil und notierte im Tradegate-Handel bei 86,98 EUR. Bei 87,92 EUR erreichte die Novo Nordisk-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die Abwärtsbewegung der Novo Nordisk-Aktie ging bis auf 86,46 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 87,50 EUR. Bisher wurden via Tradegate 26.405 Novo Nordisk-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 11.09.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 93,50 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Novo Nordisk-Aktie somit 6,97 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 04.10.2022 auf bis zu 50,69 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 41,72 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Analysten bewerten die Novo Nordisk-Aktie im Durchschnitt mit 1.217,50 DKK.

Novo Nordisk ließ sich am 10.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 4,39 DKK. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,93 DKK je Aktie vermeldet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 31,59 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 54.300,00 DKK umgesetzt, gegenüber 41.265,00 DKK im Vorjahreszeitraum.

Voraussichtlich am 02.11.2023 dürfte Novo Nordisk Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Novo Nordisk dürfte die Q3 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 31.10.2024 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Novo Nordisk einen Gewinn von 17,73 DKK je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

