NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie NVIDIA gewinnt am Vormittag an Boden

Das Papier von NVIDIA konnte um 09:21 Uhr klettern und stieg im Tradegate-Handel um 0,2 Prozent auf 355,25 EUR. In der Spitze legte die NVIDIA-Aktie bis auf 357,35 EUR zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 353,00 EUR. Bisher wurden heute 26.905 NVIDIA-Aktien gehandelt.

Am 30.05.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 390,05 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 9,80 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 14.10.2022 Kursverluste bis auf 112,10 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die NVIDIA-Aktie derzeit noch 68,44 Prozent Luft nach unten.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 444,17 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte NVIDIA am 24.05.2023. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,09 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,36 USD erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat NVIDIA in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 13,22 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 7.192,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 8.288,00 USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von NVIDIA wird am 16.11.2023 gerechnet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je NVIDIA-Aktie in Höhe von 7,24 USD im Jahr 2024 aus.

