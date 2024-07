NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie NVIDIA am Nachmittag mit Kurseinbußen

Blick auf NVIDIA-Kurs

Die Aktie von NVIDIA gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die NVIDIA-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 3,0 Prozent auf 119,85 USD ab.

Um 15:52 Uhr ging es für die NVIDIA-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 3,0 Prozent auf 119,85 USD. Das bisherige Tagestief markierte NVIDIA-Aktie bei 118,83 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 123,54 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 12.450.056 NVIDIA-Aktien.

Am 21.06.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 140,76 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 17,45 Prozent hinzugewinnen. Am 01.11.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 39,24 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die NVIDIA-Aktie mit einem Verlust von 67,26 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel der NVIDIA-Aktie wird bei 898,75 USD angegeben.

NVIDIA ließ sich am 22.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.04.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 0,60 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei NVIDIA noch ein Gewinn pro Aktie von 0,08 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 26,04 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 262,12 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 7,19 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

NVIDIA dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 15.08.2024 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass NVIDIA einen Gewinn von 2,70 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

