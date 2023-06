NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie NVIDIA am Freitagnachmittag mit Kurseinbußen

Aktien in diesem Artikel NVIDIA 370,30 EUR

Der NVIDIA-Aktie ging im NASDAQ Bsc-Handel die Puste aus. Um 16:08 Uhr verlor das Papier 0,8 Prozent auf 394,34 USD. Das Tagestief markierte die NVIDIA-Aktie bei 391,55 USD. Zum NASDAQ Bsc-Handelsstart notierte das Papier bei 400,97 USD. Über NASDAQ Bsc wurden im bisherigen Handelsverlauf 13.355.419 NVIDIA-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 31.05.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 419,38 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 6,35 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 14.10.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 108,13 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 72,58 Prozent könnte die NVIDIA-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die NVIDIA-Aktie bei 444,17 USD.

Die Bilanz zum am 30.04.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte NVIDIA am 24.05.2023. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,09 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,36 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 7.192,00 USD – eine Minderung von 13,22 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 8.288,00 USD eingefahren.

NVIDIA wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 16.11.2023 vorlegen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 7,24 USD je NVIDIA-Aktie.

