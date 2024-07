NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie NVIDIA büßt am Nachmittag ein

Notierung im Blick

Die Aktie von NVIDIA gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die NVIDIA-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 122,52 USD abwärts.

Die Aktionäre schickten das Papier von NVIDIA nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 1,4 Prozent auf 122,52 USD. Die NVIDIA-Aktie gab in der Spitze bis auf 121,03 USD nach. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 121,03 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 7.700.453 NVIDIA-Aktien umgesetzt.

Am 21.06.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 140,76 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 14,89 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 01.11.2023 bei 39,24 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der NVIDIA-Aktie 67,98 Prozent sinken.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 898,75 USD für die NVIDIA-Aktie.

Am 22.05.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.04.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,60 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte NVIDIA 0,08 USD je Aktie verdient. Das vergangene Quartal hat NVIDIA mit einem Umsatz von insgesamt 26,04 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,19 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 262,12 Prozent gesteigert.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte NVIDIA am 15.08.2024 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je NVIDIA-Aktie in Höhe von 2,70 USD im Jahr 2025 aus.

