NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie NVIDIA tendiert am Dienstagvormittag nordwärts

Die Aktie von NVIDIA zählt am Dienstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die NVIDIA-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Plus bei 427,80 EUR.

Um 09:19 Uhr ging es für das NVIDIA-Papier aufwärts. Im Tradegate-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 427,80 EUR. Zwischenzeitlich stieg die NVIDIA-Aktie sogar auf 429,45 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 427,65 EUR. Von der NVIDIA-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 4.151 Stück gehandelt.

Am 24.08.2023 markierte das Papier bei 471,95 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 10,32 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 14.10.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 112,10 EUR ab. Abschläge von 73,80 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 537,14 USD.

Die Bilanz zum am 31.07.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte NVIDIA am 23.08.2023. NVIDIA hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,70 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,51 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 101,48 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 13.507,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 6.704,00 USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte NVIDIA am 21.11.2023 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz am 14.11.2024.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass NVIDIA ein EPS in Höhe von 10,62 USD in den Büchern stehen haben wird.

