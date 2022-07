NVIDIA Aktie News: NVIDIA am Montagvormittag mit Verlusten

Die NVIDIA-Aktie wies um 04.07.2022 09:22:00 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 2,6 Prozent auf 137,66 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der NVIDIA-Aktie ging bis auf 137,20 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 137,88 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 1.238 NVIDIA-Aktien umgesetzt.

Am 22.11.2021 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 307,55 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der NVIDIA-Aktie ist somit 55,24 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 04.07.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 137,20 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der NVIDIA-Aktie liegt somit 0,34 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die NVIDIA-Aktie bei 360,00 USD.

Die Bilanz zum am 30.04.2022 abgelaufenen Quartal legte NVIDIA am 25.05.2022 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,36 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,92 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 8.288,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 46,41 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte NVIDIA einen Umsatz von 5.661,00 USD eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2023 wird am 18.08.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Experten gehen davon aus, dass NVIDIA im Jahr 2023 5,43 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

