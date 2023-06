NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie NVIDIA tendiert am Montagmittag südwärts

Aktien in diesem Artikel NVIDIA 361,75 EUR

Um 12:04 Uhr fiel die NVIDIA-Aktie. Im NASDAQ Bsc-Handel rutschte das Papier um 1,7 Prozent auf 386,58 USD ab. Zuletzt wechselten via NASDAQ Bsc 95.727 NVIDIA-Aktien den Besitzer.

Am 31.05.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 419,38 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die NVIDIA-Aktie somit 7,82 Prozent niedriger. Am 14.10.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 108,13 USD ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 72,03 Prozent.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die NVIDIA-Aktie bei 444,17 USD.

NVIDIA gewährte am 24.05.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.04.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,09 USD gegenüber 1,36 USD im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 13,22 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 7.192,00 USD. Im Vorjahreszeitraum waren 8.288,00 USD in den Büchern gestanden.

Am 16.11.2023 dürfte die Q3 2024-Bilanz von NVIDIA veröffentlicht werden.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass NVIDIA ein EPS in Höhe von 7,40 USD in den Büchern stehen haben wird.

