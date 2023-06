NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Anleger schicken NVIDIA am Nachmittag auf rotes Terrain

Aktien in diesem Artikel NVIDIA 367,50 EUR

Um 16:07 Uhr fiel die NVIDIA-Aktie. Im NASDAQ Bsc-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 390,81 USD ab. Die NVIDIA-Aktie sank bis auf 388,12 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 388,90 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 9.043.705 NVIDIA-Aktien umgesetzt.

Bei 419,38 USD markierte der Titel am 31.05.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die NVIDIA-Aktie mit einem Kursplus von 7,31 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 14.10.2022 bei 108,13 USD. Derzeit notiert die NVIDIA-Aktie damit 261,42 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 444,17 USD für die NVIDIA-Aktie aus.

Am 24.05.2023 lud NVIDIA zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.04.2023 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,09 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,36 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 13,22 Prozent auf 7.192,00 USD. Im Vorjahresviertel hatte NVIDIA 8.288,00 USD umgesetzt.

Die NVIDIA-Bilanz für Q3 2024 wird am 16.11.2023 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 7,40 USD je Aktie in den NVIDIA-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur NVIDIA-Aktie

