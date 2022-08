NVIDIA Aktie News: NVIDIA am Mittag mit positiven Vorzeichen

Um 12:22 Uhr ging es für das NVIDIA-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,3 Prozent auf 186,88 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die NVIDIA-Aktie bisher bei 188,86 EUR. Bei 187,60 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der NVIDIA-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 5.601 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 307,55 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (22.11.2021). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die NVIDIA-Aktie 39,24 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 136,80 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (04.07.2022). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der NVIDIA-Aktie 36,61 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 360,00 USD je NVIDIA-Aktie an.

Am 25.05.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.04.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,36 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,92 USD erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat NVIDIA mit einem Umsatz von insgesamt 8.288,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.661,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 46,41 Prozent gesteigert.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2023 wird am 24.08.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,35 USD je NVIDIA-Aktie belaufen.

