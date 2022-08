NVIDIA Aktie News: Anleger schicken NVIDIA am Nachmittag ins Plus

Das Papier von NVIDIA konnte um 04:22 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 186,30 EUR. Kurzfristig markierte die NVIDIA-Aktie bei 188,86 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 187,60 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 21.457 NVIDIA-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 307,55 EUR. Dieser Kurs wurde am 22.11.2021 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die NVIDIA-Aktie mit einem Kursplus von 39,42 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 04.07.2022 bei 136,80 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 36,18 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die NVIDIA-Aktie bei 360,00 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte NVIDIA am 25.05.2022 vor. Das EPS wurde auf 1,36 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,92 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat NVIDIA im vergangenen Quartal 8.288,00 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 46,41 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte NVIDIA 5.661,00 USD umsetzen können.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird für den 24.08.2022 terminiert.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,35 USD je NVIDIA-Aktie belaufen.

