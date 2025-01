NVIDIA Aktie News: Dow Jones Aktie NVIDIA tendiert am Nachmittag nordwärts

NVIDIA im Fokus

Die Aktie von NVIDIA gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von NVIDIA zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 3,6 Prozent auf 149,71 USD.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 3,6 Prozent auf 149,71 USD zu. Das bisherige Tageshoch markierte die NVIDIA-Aktie bei 150,33 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 148,66 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 14.395.014 NVIDIA-Aktien.

Am 22.11.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 152,89 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,12 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 06.01.2024 Kursverluste bis auf 48,33 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die NVIDIA-Aktie damit 209,76 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

NVIDIA-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,020 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,079 USD aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 416,25 USD je NVIDIA-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.10.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte NVIDIA am 20.11.2024. In Sachen EPS wurden 0,79 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte NVIDIA 0,37 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 93,61 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 35,08 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 18,12 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

NVIDIA dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 26.02.2025 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2026 rechnen Experten am 12.02.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,95 USD je NVIDIA-Aktie belaufen.

