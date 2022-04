NVIDIA Aktie News: NVIDIA am Mittag mit roten Vorzeichen

Um 12:22 Uhr rutschte die NVIDIA-Aktie in der XETRA-Sitzung um 2,5 Prozent auf 234,95 EUR ab. Der Kurs der NVIDIA-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 234,05 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 240,05 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 20.664 NVIDIA-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 22.11.2021 bei 307,55 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 30,90 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 110,21 EUR erreichte der Anteilsschein am 20.05.2021 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 53,09 Prozent.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die NVIDIA-Aktie bei 360,00 USD.

Die Bilanz zum am 31.01.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte NVIDIA am 16.02.2022. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,32 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,78 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 5,00 Milliarden USD in den Büchern – ein Minus von 34,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem NVIDIA 7,64 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

NVIDIA wird die nächste Bilanz für Q4 2022 voraussichtlich am 16.02.2022 vorlegen. Mit der Präsentation der Q2 2023-Finanzergebnisse von NVIDIA rechnen Experten am 18.08.2022.

Den erwarteten Gewinn je NVIDIA-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 7,90 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Katherine Welles / Shutterstock.com