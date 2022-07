NVIDIA Aktie News: NVIDIA am Vormittag höher

Im XETRA-Handel gewannen die NVIDIA-Papiere um 08.07.2022 09:22:00 Uhr 0,5 Prozent. Den Tageshöchststand markierte die NVIDIA-Aktie bei 154,40 EUR. Bei 154,40 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 343 NVIDIA-Aktien umgesetzt.

Am 22.11.2021 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 307,55 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 49,80 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 04.07.2022 (136,80 EUR). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die NVIDIA-Aktie derzeit noch 12,87 Prozent Luft nach unten.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die NVIDIA-Aktie bei 360,00 USD.

NVIDIA gewährte am 25.05.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.04.2022 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,36 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,92 USD je Aktie in den Büchern standen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat NVIDIA in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 46,41 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 8.288,00 USD im Vergleich zu 5.661,00 USD im Vorjahresquartal.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2023 wird am 18.08.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Den erwarteten Gewinn je NVIDIA-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 5,42 USD fest.

