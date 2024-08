NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie NVIDIA tritt am Nachmittag auf der Stelle

NVIDIA im Fokus

Die Aktie von NVIDIA zeigt sich am Freitagnachmittag ohne große Bewegung. Im NASDAQ-Handel kam die NVIDIA-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 104,94 USD.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 15:53 Uhr die NVIDIA-Aktie. Der Anteilsschein notierte via NASDAQ bei 104,94 USD. Die NVIDIA-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 106,60 USD aus. Das Tagestief markierte die NVIDIA-Aktie bei 104,23 USD. Bei 105,58 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 10.202.732 NVIDIA-Aktien.

Am 21.06.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 140,76 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 34,13 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 01.11.2023 gab der Anteilsschein bis auf 39,24 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der NVIDIA-Aktie 62,61 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für NVIDIA-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,020 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,031 USD belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 767,50 USD.

NVIDIA ließ sich am 22.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.04.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 0,60 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei NVIDIA noch ein Gewinn pro Aktie von 0,08 USD in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 26,04 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte NVIDIA 7,19 Mrd. USD umgesetzt.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von NVIDIA wird am 28.08.2024 gerechnet.

Experten gehen davon aus, dass NVIDIA im Jahr 2025 2,71 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

